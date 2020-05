Juventus-Star Dybala nach sechswöchiger Corona-Erkrankung geheilt

Offensivspieler Paulo Dybala vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat seine COVID-19-Erkrankung endgültig überstanden. “Ich kann endlich bestätigen, dass ich geheilt bin”, teilte der 26-Jährige bei Twitter mit.

Der Argentinier befand sich seit dem 22. März in häuslicher Quarantäne, nachdem er sich als einer von drei Turiner Spielern mit dem Coronavirus infiziert hatte. “Die Testergebnisse waren negativ”, bestätigte Juve: “Der Spieler hat sich daher erholt und muss nicht länger zu Hause in Isolation bleiben.”

Many people talked in the past weeks … but I can finally confirm that I am healed. Thank you once again for your support and my thoughts on all who are still suffering from it. Take care! ♥️

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 6, 2020