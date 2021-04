Juventus verliert Topspiel gegen Atalanta – Milan und Lazio feiern Pflichtsiege

Juventus Turin hat sich am Sonntag in Italiens Fußball-Meisterschaft wohl endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet.

Die “Alte Dame” unterlag im Topspiel der 31. Runde bei Atalanta Bergamo 0:1 (0:0), das entscheidende Tor erzielte der Ukrainer Rusland Malinowskij in der 87. Minute. Atalanta liegt nun zwei Punkte vor Juve auf Rang drei, den Turinern fehlen bereits zwölf Zähler auf Leader Inter. Die Mailänder gastieren in einem weiteren Schlager am Sonntagabend bei Napoli.

Während Juventus nun sogar um die Qualifikation für die Champions League bangen muss, hat Milan im frühen Samstag-Match mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Genoa seine kleinen Titelchancen gewahrt, auch wenn sieben Runden vor Schluss zumindest acht Punkte auf den Lokalrivalen fehlen. In Absenz des gesperrten Zlatan Ibrahimovic scorten Ante Rebic (13.) und per Eigentor Gianluca Scamacca (68.) für Milan, für die Genuesen blieb Mattia Destro erfolgreich (37.).

Lazio Rom konnte im Rennen um die internationalen Plätze auch gewinnen. Die Römer bezwangen Aufsteiger Benevento Calcio in einem Torspektakel mit 5:3.