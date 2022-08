Juventus vor Doppel-Transfer

Laut Insider Fabrizio Romano steht Juventus Turin vor einer Doppel-Verpflichtung.

Nachdem am Mittag bekannt wurde, dass Arkadiusz Milik zur Alten Dame verliehen werden soll, berichtete Romano, dass auch Leandro Paredes von Paris Saint-Germain zum Serie-A-Rekorsieger kommen soll. Lediglich die genauen Vertragsdetails seien noch zu klären.

Juventus want to complete Leandro Paredes deal as soon as possible, on loan with buy clause. PSG also want to speed up the deal. ⚪️⚫️⏳ #Juve

More: Paredes has been clear with PSG, he wants Juventus as priority after personal terms fully agreed few weeks ago. ⤵️ https://t.co/AVvl8KlpjS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022