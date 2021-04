Juventus will Dembele zum Nulltarif

via

via Sky Sport Austria

Nach Informationen der spanischen Zeitschrift Sport ist Juventus an einer Verpflichtung von Ousmane Dembele interessiert. Es habe angeblich schon Gespräche zwischen beiden Parteien gegeben. Der Ex-Dortmunder steht noch bis 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag.

Die Katalanen haben dem Offensiv-Spieler wohl einen neuen Vertrag angeboten, welchen er bisher aber nicht unterschrieben hat. Er lasse sich Zeit dafür. Unter anderem anscheinend auch, weil es eben Interesse anderer Vereine gibt.

Juventus würde angeblich aber auch ein Jahr auf Dembele warten. Dann wäre der Franzose nämlich ablösefrei zu haben. Das könnte den FC Barcelona dazu bringen, die Ablöse für ihn zu senken. Barca will Dembele eigentlich halten, doch was will er selbst?

