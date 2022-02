Juves Vlahovic trotz Rekordtreffers „nicht zu 100 Prozent zufrieden“

via

Unbelohnter Traumstart für Juventus-Neuzugang Dusan Vlahovic: Trotz des Führungstreffers nach 32 Sekunden reichte es für die Italiener nur zu einem 1:1 gegen Villarreal.

„Ich bin nicht zu 100 Prozent zufrieden“, stellte der serbische Stürmer nach dem Spiel klar. Im Achtelfinal-Rückspiel in Turin will Vlahovic mit einem nachgeholten Sieg den Einzug ins Viertelfinale fixieren: „So gibt es das Rückspiel, das müssen wir eben gewinnen. Jetzt denken wir sofort an die Meisterschaft.“

