Die Rückkehr von Ex-Haas Fahrers Kevin Magnussen zu Haas F1 ist perfekt.

Der 29-jährige Däne ersetzt den russischen Fahrer Nikita Mazepin bei Haas F1 und darf ein Jahr nach dem Vertragsende beim US-amerikanischen Rennstall wieder ins Cockpit einsteigen. Das gibt der Rennstall und die Formel 1 Mittwoch Abend bekannt.

BREAKING: K-Mag is back!

Kevin Magnussen will race for @HaasF1Team alongside Mick Schumacher in 2022#F1 @KevinMagnussen pic.twitter.com/wMiTAAs85U

— Formula 1 (@F1) March 9, 2022