„K.o.-Runde nicht unmöglich“ – Rangnick glaubt an Salzburgs Chancen in CL-Gruppenphase

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick besuchte am Samstag das Bundesligaspiel zwischen Austria Lustenau und Red Bull Salzburg. Im Sky-Halbzeitinterview sprach der 64-Jährige über die Chancen von Salzburg in der Champions-League-Gruppenphase, die Rolle von Verteidiger Maximilian Wöber sowie über das Abschneiden der österreichischen Klubs in der Qualifikation für die europäischen Bewerbe.