K.o.-Sieg in Miami: Joshua schickt Paul zu Boden

Der frühere Box-Weltmeister Anthony Joshua hat sich im Multi-Millionen-Dollar-Fight gegen den Influencer Jake Paul keine Blöße gegeben.

Der Brite gewann den Kampf gegen den YouTuber in der Nacht zu Samstag in Miami durch K.o. in der sechsten Runde. Nach dem Sieg im teils belächelten Duell mit dem Box-Quereinsteiger träumt Joshua nun von einer letzten WM-Chance.

„Es war nicht die beste Leistung“, gab Joshua zu. „Aber das Ziel war es, Jake Paul zu erwischen, ihn festzunageln und ihm wehzutun.“ Dies habe er immer im Kopf gehabt: „Es hat etwas länger gedauert als erwartet, aber die Rechte hat schließlich ihr Ziel gefunden.“

Der mittelmäßige und vom Streaminganbieter Netflix unterstützte Kampf im Kaseya Center artete zeitweise in eine Farce aus, als Paul wiederholt zu Boden ging und sich an Joshuas Beinen festklammerte. An einem Punkt schien sogar Ringrichter Christopher Young die Geduld zu verlieren, er warnte die Kämpfer in der vierten Runde: „Die Fans haben nicht bezahlt, um diesen Mist zu sehen.“

K.o.-Schlag in Runde 6

Als Paul müde wurde, begann Joshua, regelmäßigere Treffer zu landen. Nachdem er den US-Amerikaner in der fünften Runde zweimal zu Boden gebracht hatte, kam das Ende in der sechsten Runde schnell. Joshua drängte Paul in eine Ecke und versetzte ihm nach einer knallharten Linken den K.o.-Schlag mit einer Rechten an das Kinn, diese schickte seinen Gegner zu Boden.

Joshua richtete seine Aufmerksamkeit schnell auf einen möglichen Kampf gegen den ehemaligen Weltmeister Tyson Fury (37/Großbritannien) im nächsten Jahr. „Wir haben den Rost abgeschüttelt, ich kann es kaum erwarten, voller Schwung ins Jahr 2026 zu starten“, sagte Joshua: „Wenn Tyson Fury es wirklich ernst meint, dann sollten wir die Handschuhe anziehen und kämpfen.“

29. Sieg im 33. Profikampf

Für Joshua, der für den Kampf mindestens 30 Millionen US-Dollar kassiert haben soll, war es der 29. Sieg im 33. Profikampf (vier Niederlagen). Der 36-Jährige, der 2017 Wladimir Klitschko in die Box-Rente geschickt hatte, kämpft aktuell um seine Rückkehr in die Weltspitze, nachdem er in den vergangenen Jahren zahlreiche Rückschläge hatte einstecken müssen.

2019 war Joshua erstmals völlig überraschend vom US-Amerikaner Andy Ruiz Jr. enttrohnt worden. Nachdem er die WM-Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF im Rückkampf zurückerobert hatte, verlor er sie 2021 an Alexander Usyk. Im September des Vorjahres unterlag er dem damaligen IBF-Weltmeister Daniel Dubois nach K.o.

Paul kassierte derweil die zweite Niederlage im 14. Fight als Profi. Der 28-Jährige hatte im November 2024 mit seinem Sieg gegen die in die Jahre gekommene Box-Ikone Mike Tyson (59) für Aufsehen gesorgt.

