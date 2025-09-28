Der FK Austria Wien entscheidet das 347. Wiener Derby gegen den SK Rapid mit 3:1 für sich – der Erfolg im Prestigeduell sorgt nicht nur für die Fortsetzung der aktuellen FAK-Siegesserie, sondern auch für großen Jubel bei Spielern, Funktionären & Fans.

„Man spielt kein Derby, man gewinnt eines“, konnte sich Abwehrchef Aleksandar Dragovic sein Lächeln nach Spielende beim Sky-Interview nicht verkneifen. Da beim Derby keine Gästefans der Wiener Austria zugelassen waren, verlegten die Profis den großen Jubel gleich in die Kabine. Die Feier sollte sich auch bei der Busfahrt zur Generali Arena fortsetzen.

Austria-Feier in Wien-Favoriten fortgesetzt

Beim Stadion warteten indes bereits viele Fans auf die siegreiche Mannschaft, die mit Fangesängen und Feuerwerkskörpern empfangen wurden, wie auf X sowie auf Instagram zu sehen war.

Für die Austria ist der Derbysieg in Hütteldorf eine doppelte Genugtuung. Rapid erleidet ausgerechnet gegen seine Erzrivalen die erste Liga-Saisonniederlage. Außerdem ist der Erfolg der erste Derbysieg bei Rapid seit Oktober 2022.

