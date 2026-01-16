KAC baut ICE-Führung mit Sieg aus – Verfolger Graz verliert

Der KAC ist weiter Spitzenreiter der ICE Hockey League. Österreichs Eishockey-Rekordmeister kam am Freitag gegen Fehervar zu einem 3:2-Sieg nach Verlängerung und baute damit den Vorsprung auf die Graz99ers auf vier Punkte aus, da der Verfolger bei Schlusslicht HC Innsbruck mit 2:3 unterlag.

Der Spitze näher kam der Dritte Red Bull Salzburg, der Titelverteidiger behielt beim VSV mit 5:2 die Oberhand und hat bei einem Spiel mehr nur noch sieben Punkte Rückstand auf Platz eins.

Punktgleich mit Salzburg nach wie vor Vierter ist der HCB Südtirol, der zu Hause gegen Ferencvaros Budapest 3:2 gewann. Die Pustertal Wölfe sicherten Rang sechs mit einem 3:1 gegen die achtplatzierten Black Wings Linz ab. Nicht punkten konnte der Zehnte Vienna Capitals im Kampf um einen Pre-Play-off-Platz, beim Vorletzten Pioneers Vorarlberg setzte es eine 0:4-Niederlage. Mit Innsbruck – Capitals, VSV – Fehérvár und Pioneers – Graz sind zahlreiche Teams am Samstag gleich wieder im Rennen um wichtige Punkte gefordert.

Die Klagenfurter starteten vor 4.005 Zuschauern in der Heidi Horten Arena nach Wunsch, Nicholas Petersen (17./PP) und Filip Simovic (18.) sorgten mit einem Doppelschlag für eine 2:0-Führung. Nach Wiederbeginn trafen aber auch die Ungarn schnell doppelt und da in der Folge keine Treffer mehr fielen, ging die Partie in der Verlängerung. Dort avancierte Jan Mursak nach 2:58 Minuten zum Matchwinner. Damit punkteten die Klagenfurter in 15 ihrer jüngsten 16 Ligaspiele. In 18 Heimpartien blieben sie nur zweimal ohne Punkt.

Salzburg zurück auf Siegerstraße

Die Grazer lagen in Innsbruck nach zwei Dritteln mit einem 2:1-Vorsprung noch auf Siegkurs, danach machten ihnen Kilian Rappold (54.) und Sebastian Benker (56.) spät einen Strich durch die Rechnung. Es war erst die zweite Niederlage der 99ers in den vergangenen neun Partien. Die Salzburger kehrten nach der zuletzt beendeten Serie von zwölf Siegen gleich wieder auf die Siegerstraße zurück. Benjamin Nissner erzielte den ersten (6.) und letzten (59.) Treffer im Spiel, mit einem 3:0 nach 20 Minuten war schon eine kleine Vorentscheidung gefallen. Der VSV ist weiter nur Elfter.

Drei Gegentore in Abschnitt eins kassierten auch die Vienna Capitals und konnten dann nicht mehr zurückschlagen. Im vierten Saisonduell von Pustertal mit Linz setzte sich zum vierten Mal das Gastgeberteam durch.

(APA) / Artikelbild: GEPA