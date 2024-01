KAC erleidet seltene ICE-Heimpleite gegen Innsbruck

Tabellenführer KAC hat in der ICE-Liga gegen den HC Innsbruck eine zuletzt seltene Heimniederlage kassiert. Das 2:3 nach Penaltyschießen beendete am Freitag die sechs Spiele andauernde Siegesserie des Eishockey-Rekordmeisters. Erzrivale VSV hatte beim 7:2 mit Schlusslicht Graz99ers keine Probleme, Linz unterlag Pustertal im Penaltyschießen 4:5. Im Rennen um das Pre-Playoff feierten die Pioneers Vorarlberg und Vienna Capitals wichtige Siege.

Klagenfurts Matt Fraser stand zweimal goldrichtig (9., 35./PP), die nun schon sieben Auswärtsspiele ungeschlagenen Tiroler kamen aber jeweils im Powerplay durch Nick Albano (27.) und Adam Rockwood (48.) zurück. Während die Kärntner im Penaltyschießen torlos blieben, verwandelten Kevin Roy und Gordon Green ihre Versuche für die fünfplatzierten „Haie“, die sich damit für die 2:3-Heimniederlage im bisher letzten Duell vor zwei Wochen revanchierten.

Der VSV überrollte die Graz99ers schon im ersten Drittel (5:0). Nach 40 Minuten lautete das Schussverhältnis 36:9. Kevin Hancock (4 Punkte) und Robert Sabolic trafen doppelt. Die siebtplatzierten „Adler“ liegen damit voll im Rennen um einen direkten Playoff-Platz. Den aktuell letzten halten die Black Wings, die in Bruneck 51 Minuten lang einem Rückstand nachliefen. Pustertal war durch David Morley, der dreimal traf, immer einen Schritt voraus. Die Oberösterreicher machten im letzten Drittel ein 2:4 noch wett, unterlagen aber letztlich im Penaltyschießen.

Pioneers & Capitals fahren erhoffte Siege ein

Eine „Etage“ darunter starteten die Pioneers Vorarlberg mit einem 4:1-Sieg in das wichtige Auswärtsdoppel um die Teilnahme am Pre-Playoff (Plätze sieben bis zehn) gegen Ljubljana und Graz. Auch Verfolger Vienna Capitals siegte, musste beim Vorletzten Asiago – zuletzt vom KAC mit 0:12 vorgeführt – aber in die Verlängerung. Sechs Punkte trennen die Caps vom zehnten Platz. Nach 60 Minuten hieß es trotz eines Wiener Schuss-Übergewichts 1:1. Dann besorgte Seamus Donahue (64.) die freudige Weiterreise zum Samstag-Spiel nach Bozen. Der Tabellenvierte war wie der Zweite Salzburg und Dritte Fehervar am Freitag spielfrei.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.