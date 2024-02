KAC feiert Derbysieg – Capitals wahren Playoff-Chancen

Der KAC hat mit einer Machtdemonstration das Kärntner Derby gewonnen und die Führung in der ICE-Eishockeyliga ausgebaut. Die Klagenfurter deklassierten am Sonntag den VSV mit 6:1 und führen acht Zähler vor Fehervar. Salzburg ist als dritter Club ebenfalls fix im Viertelfinale.

Im Kampf um das letzte Ticket für das Pre-Play-off wahrten die Vienna Capitals die theoretische Chance, die Pioneers Vorarlberg stehen dennoch knapp vor dem Aufstieg in die K.o.-Runde.

Die Caps vermieden dank eines 2:1-Heimsiegs gegen die Black Wings Linz das Ende der Hoffnungen auf ein kleines Eishockey-Wunder. Die Wiener holten dank zwei Toren von US-Stürmer Trevor Cheek zum 1:0 (31.) und zum Endstand 63 Sekunden vor Schluss die nötigen drei Punkte, um nicht schon vier Runden vor Schluss aus dem Rennen zu sein.

KAC zieht an der Spitze weg

Dennoch wird die längste Play-off-Serie der Liga nach 19 Jahren wohl zu Ende gehen. Denn die Pioneers aus Vorarlberg feierten mit einem 4:2 in Bozen gegen HCB Südtirol den vierten vollen Erfolg hintereinander und benötigen nur noch einen Punkt, um in ihrer zweiten Saison in der Liga den Aufstieg ins Pre-Play-off zu schaffen.

An der Tabellenspitze zog der KAC davon und ist auf dem besten Weg, als Nummer eins ins Viertelfinale zu gehen. Im 355. Lokalduell startete der Gastgeber mit viel Druck, konnte zwei Überzahlspiele aber nicht nutzen und geriet durch ein Tor von Marco Richter (16.) in Rückstand. Im Mitteldrittel drehten die Klagenfurter durch Thomas Hundertpfund (22.), Matt Fraser (25.) und Thomas Vallant (27.) die Partie. Manuel Ganahl (51.) und Johannes Bischofberger (52.) beseitigten die letzten Zweifel am zwölften Sieg in den jüngsten 14 Partien.

Auch Innsbruck geht leer aus

So wie Bozen (4.), Linz (5.) und Villach (6.) ging auch der HC Innsbruck im engen Rennen um die die Top 6, die den direkten Einzug ins Viertelfinale bringen, leer aus. Die Haie unterlagen zu Hause den Pustertal Wölfen mit 1:4 und fielen hinter die Südtiroler auf Rang acht zurück.

Red Bull Salzburg machte bei einem 3:2-Erfolg in Asiago im Schlussdrittel einen 0:2-Rückstand wett und setzte sich im Penaltyschießen durch. Damit ist auch dem drittplatzierten Titelverteidiger das Viertelfinale nicht mehr zu nehmen.

(APA) / Bild: GEPA