KAC feiert Derbysieg – Siege für Salzburg und Graz

Die Spitzenmannschaften der heimischen Eishockey-Liga haben am Sonntag durchwegs Heimsiege gefeiert. Der KAC revanchierte sich für die Niederlage im ersten Saisonderby mit einem 4:1 gegen den VSV. Mathias From war mit einem Hattrick der gefeierte Held. Pustertal liegt nach einem 7:1-Torfestival gegen die Pioneers Vorarlberg punktgleich mit den Graz99ers an der Spitze. Die Steirer ließen beim 3:2 gegen Linz den neunten Sieg in den jüngsten elf Spielen folgen.

ICE-Titelverteidiger Salzburg setzte sich in Innsbruck mit einem Shutout von ÖEHV-Teamgoalie David Kickert 4:0 durch. Die Vienna Capitals mussten sich dem HCB Südtirol 0:2 und damit zum sechsten Mal in Folge in Bozen geschlagen geben.

KAC fügt VSV dritte Pleite en suite zu

In einem engen 361. Kärntner Derby fügte der KAC dem VSV die dritte Niederlage in Folge zu. Dabei hatte der Abschluss einer turbulenten Woche mit der Entlassung von Headcoach Tray Tuomie für die Gäste gut begonnen. Goalie Joe Cannata bewahrte den VSV zunächst vor dem Rückstand und Nick Hutchinson gelang eine Führung (26.), die bis zum Schlussdrittel Bestand hatte. Da schafften die Rotjacken aber durch From den Umschwung (42., 44.). Der Däne traf im umkämpften Finish noch einmal ins leere Tor (wie auch Thomas Hundertpfund). Der neue VSV-Trainer soll am Montag offiziell vorgestellt werden und heißt laut Medienberichten Pierre Allard.

In Graz legten zunächst die Linzer durch ihren Torjäger Brian Lebler vor (7.). Den längeren Atem aber hatten bei der letztlich gelungenen Heimpremiere von Neo-Coach Dan Lacroix die 99ers. Michael Schiechl traf im Powerplay entscheidend (33.). Die Tabellenführung mussten die Steirer dennoch abgeben, weil Pustertal die Pioneers Vorarlberg 7:1 abfertigte. Mit vier Toren in zehn Minuten im Mitteldrittel zogen die „Wölfe“ entscheidend davon.

