KAC feiert klaren CHL-Sieg in Dänemark

Der KAC bleibt in der laufenden Saison der Champions-Hockey-League weiter ungeschlagen.

Die Klagenfurter feierten am Donnerstagabend in Pool G in der dritten Runde auswärts beim dänischen Eishockey-Meister Rungsted einen deutlichen 5:1-Erfolg. In der Tabelle führen die Kärntner nun mit sieben Punkten vor den punktegleichen HK Donbass Donezk und Rouen (je vier Zähler). Der französische Champion Rouen besiegte die Ukrainer daheim 4:3. Rungsted hat drei Punkte.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Rok Ticar (13.) und Steven Strong (25.) brachten die Kärntner mit 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer der Dänen hatte der KAC lange Zeit Mühe, bevor Daniel Obersteiner (51.) und Manuel Geier (55.) binnen vier Minuten die Partie zugunsten des ICE-Meisters entschieden. Ein Empty-Net-Goal von Johannes Bischofberger (60.) war dann der Schlusspunkt. Für den KAC geht es nun am Samstag (19.30 Uhr) auswärts gegen Rouen weiter.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.