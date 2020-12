KAC gewinnt 332. Kärntner Derby

via

via Sky Sport Austria

Der KAC gewann das Kärntner Derby gegen den VSV mit 4:0.

Im 332. Kärntner Derby brachte Rok Ticar (18.) den KAC in einem ausgeglichenen Startdrittel in Führung. Die Klagenfurter dominierten danach das Mitteldrittel und sorgten mit je einem Treffer in Unter- und Überzahl für die Entscheidung.

Nach einem missglückten Ausflug von VSV-Torhüter Kristers Gudlevskis traf Thomas Hundertpfund bei seinem Comeback zum 2:0 (26.), Matt Fraser legte das 3:0 nach (29.). Der VSV hatte einige gute Chancen, konnte KAC-Torhüter Sebastian Dahm aber nicht bezwingen.

(APA)

Bild: GEPA