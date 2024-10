KAC holt knappen Sieg gegen die Vienna Capitals

Der KAC hat im sechsten Spiel den dritten Sieg nach regulärer Spielzeit in der ICE Hockey League eingefahren.

Der Vorjahresfinalist behielt am Dienstag vor 3.626 Zuschauern in der Klagenfurter Stadthalle gegen die Vienna Capitals mit 3:2 (1:0,1:1,1:1) die Oberhand. Nicholas Petersen gelang in der 50. Minute unmittelbar nach dem Ausgleich der Wiener der entscheidende Treffer. Zuvor hatten Daniel Obersteiner (12.) und Luka Gomboc (32.) eine 2:0-Führung herausgeschossen.

Verpatzter Saisonstart für die Capitals – KAC auf Rang drei

Zane Franklin (40./PP) und Nikolaus Hartl (49.) trafen für die Wiener, die in der fünften Partie zum dritten Mal als Verlierer das Eis verließen. Für die Kärntner war es das nächste Erfolgserlebnis, nachdem sie zuletzt im Derby nach einem 0:2-Rückstand den VSV noch mit 5:3 bezwungen hatten. In der Tabelle rückte der KAC auf Rang drei nach vorne, punktgleich davor liegen HCB Südtirol und die Graz99ers, die alle bisherigen vier Spiele gewonnen haben.

Über den ersten Sieg im fünften Anlauf jubelten die Black Wings Linz, die dem sieglosen Asiago beim Heim-8:2 keine Chance ließen. Entscheidend war ein starkes Mitteldrittel, das mit 5:1 an die Hausherren ging.

