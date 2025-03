KAC im Halbfinale – VSV scheitert an Bozen

Der KAC steht in der Halbfinal-Serie der ICE Hockey League. Österreichs Eishockey-Rekordmeister entschied das Viertelfinale gegen Pustertal nach einem 3:1 in Bruneck mit 4:2 für sich. Der Gegner wird am Sonntag ermittelt. Die Black Wings Linz erzwangen durch ein 4:3 n.V. bei den Graz99ers ein siebentes Spiel. Für den VSV ist die Saison beendet. Die Villacher verloren gegen den HCB Südtirol daheim mit 2:4 und die Serie mit 2:4. Bozen trifft im Halbfinale auf Champion Salzburg.

Die Black Wings durften nach der fünften Overtime in der Serie gegen die Grazer feiern. Vor eigenem Publikum lebt die Chance auf den Aufstieg. Die Linzer schrieben in Graz zuerst an. Verteidiger Ian Scheid (14.) traf nach einem schnell vorgetragenen Gegenstoß, nachdem die Hausherren durch Paul Huber zwei gute Möglichkeiten vorgefunden hatten. Goalie Rasmus Tirronen verwehrte den Steirern zunächst den Ausgleich. Der Druck aufs Gehäuse der Linzer nahm im Mitteldrittel dann deutlich zu. Stephen Harper traf noch Metall, ehe Marcus Vela (37.) der verdiente Ausgleich gelang.

Graz drehte das Spiel schließlich durch einen Rückhandschuss von Sam Antonitsch. Während die Heim-Fans noch jubelten, hatten die Black Wings nur 27 Sekunden später die Antwort parat: Logan Roe hatte viel Zeit und vollendete. Vela brachte die 99ers zum zweiten Mal an diesem Abend in Halbfinal-Reichweite, ehe Shawn St-Amant sehenswert erneut ausglich. Der kurz davor an der Stange gescheiterte Kanadier richtete sich den Puck technisch stark zurecht, kurvte hinter dem Tor vorbei und überraschte Graz-Goalie Jonas Gunnarsson aus spitzem Winkel. Wieder musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen. Nico Feldner und Brian Lebler vergaben noch alleine vor Gunnarsson, ehe Graham Knott nach 5:52 Minuten zuschlug.

Bozen stellt Weichen früh auf Aufstieg

Im Duell zwischen dem VSV und Bozen ging es auch ruppig abseits des Eises zur Sache. Negativer Höhepunkt: In der Nacht auf Freitag wurde der Mannschaftsbus der in Villach nächtigenden Südtiroler beschmiert, die Reifen aufgestochen. Ermittlungen dazu sind im Laufen. Der HCB schloss im Spiel dort an, wo er beim 6:1 am Dienstag aufgehört hatte. Dustin Gazley beendete schon nach 59 Sekunden die Torsperre der Hausherren. Gazley assistierte auch beim zweiten Treffer durch Adam Helewka im Powerplay sechs Minuten später. Der VSV kam im ersten Drittel nur schwer in die Gänge und lief nach 26 Minuten schon einem 0:3 hinterher.

Blau-Weiß musste nachlegen, um das Saison-Aus abzuwenden. Max Coatta (44.) verkürzte, John Hughes brachte die Villacher 2:12 Minuten vor Schluss sogar auf 2:3 heran. Simon Bourque traf jedoch noch vor der Schlussminute ins leere Tor. Bozen bekommt es im Halbfinale wie im Vorjahr mit Salzburg zu tun. Damals ging die Serie über sieben Spiele. Der Champion wird ohne Andrew Rowe antreten, nachdem der Vertrag mit dem Amerikaner nach einem nicht näher genannten „persönlichen Vorfall“ aufgelöst wurde.

KAC ersatzgeschwächt zum Sieg

Die Klagenfurter traten in Bruneck erneut ohne Nick Petersen, Jan Mursak, Oliver Lam, Johannes Bischofberger und Luka Gomboc an und musste demnach umbauen. Raphael Herburger brachte die dominanten Klagenfurter in der siebenten Minute dennoch voran. Pustertal versprühte wenig Gefahr, nach zwei Dritteln standen nur acht Torschüsse für die Südtiroler in der Statistik. Matt Fraser (43.) legte scheinbar beruhigend nach, ehe Pustertal durch Tommy Purdeller noch einmal Spannung aufbaute. Als Pustertal früh riskierte, ersparte ein Empty-net-Treffer von Daniel Obersteiner dem KAC eine turbulente Schlussminute.

