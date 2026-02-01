KAC setzt sich mit Sieg gegen Linz an der Spitze wieder ab

Der KAC geht mit vier Punkten Vorsprung in die zweiwöchige Olympia-Pause der ICE-Eishockeyliga. Die Klagenfurter feierten am Sonntag einen 4:0-Heimsieg gegen die Black Wings Linz und setzten sich wieder von den Graz99ers ab, die am Vortag gegen Vorarlberg gewonnen hatten. Im Kampf um das Pre-Play-off feierte der VSV einen 8:5-Heimerfolg gegen Olimpija Ljubljana und liegt nun fünf Punkte vor dem Tabellenelften Ferencvaros Budapest.

In Klagenfurt schossen Nick Petersen (7.) und Finn van Ee (8.) den KAC rasch 2:0 in Führung, Simeon Schwinger (33.) und Matt Fraser (60./PP) legten jeweils nach Petersen-Vorarbeit nach. Beim KAC stand der zu Wochenbeginn verpflichtete US-Stürmer Nolan Moyle erstmals im Aufgebot, Mario Kempe und Jordan Murray gaben nach Verletzungspausen ihr Comeback.

Auch der zweite Kärntner Club feierte einen Heimsieg. Der VSV, der die drei vorangegangenen Saisonduelle mit Ljubljana verloren hatte, ging kurz vor der ersten Pause 2:1 in Führung und gab den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Guus van Nes und Adam Helewka waren jeweils mit einem Hattrick die Matchwinner beim vierten Villacher Heimerfolg hintereinander.

