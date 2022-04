KAC trennt sich von Urgestein Schumnig

Knapp 15 Jahre nach seinem Debüt in der Kampfmannschaft verlässt Verteidiger Martin Schumnig den KAC.

Wie der Klagenfurter Eishockey-Rekordmeister am Diensttag mitteilte, erhält das 32-jährige KAC-Urgestein keinen neuen Vertrag. Schumnig, der sämtliche Nachwuchs-Teams des Clubs durchlief, bestritt insgesamt 785 Bewerbsspiele für den KAC.

„Ich bin sehr enttäuscht, dass nach 14 Profi-Saisonen und insgesamt 30 Jahren beim Verein der KAC meine Zukunft nicht mehr in Rot-Weiß sieht“, erklärte der Verteidiger, der in Klagenfurt vier Meistertitel feierte. Der Club hatte erst am Montag die Vertragsverlängerung von Cheftrainer Petri Matikainen bekanntgegeben. KAC-Geschäftsführer Oliver Pilloni kündigte zudem perspektivische Kaderveränderungen an, diesen fiel Schumnig nun zum Opfer. Laut Verein wird der 32-Jährige ligaintern wechseln.

(APA)

Beitragsbild: GEPA