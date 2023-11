KAC verliert erstmals Zuhause – Salzburg schlägt Innsbruck

Der KAC hat gegen den nach schwachem Saisonstart immer stärker werdenden Vizemeister Bozen die erste Heimniederlage der ICE-Saison erlitten. Die Klagenfurter unterlagen den Südtirolern am Mittwoch 1:2. Tabellenführer Salzburg gewann sein Heimspiel der 18. Runde gegen Innsbruck hingegen souverän 3:1. Die Vienna Capitals waren in Ljubljana 3:2 erfolgreich. Der VSV siegte in Asiago 4:3 nach Verlängerung, auch Graz bezwang Pustertal erst in der Overtime mit 3:2.

In Klagenfurt gingen die Gastgeber durch Nick Petersen (5.) früh in Führung. Je ein Treffer der Bozener im zweiten und letzten Drittel befleckte die weiße Heimweste des Rekordmeisters aber noch. Bozen baute seinen Siegeslauf damit auf fünf Erfolge in Serie aus.

Titelverteidiger Salzburg gab sich gegen den Tabellensiebenten Innsbruck keine Blöße. Tore von Peter Schneider (12.), Tim Harnisch (32.) und Florian Baltram (39./PP) fixierten den Heimerfolg. Den Gästen gelang durch Braeden Shaw (56./PP) nur noch der Ehrentreffer.

Die VSV-Spieler traten in Asiago als Reaktion auf den tödlichen Unfall von Adam Johnson in der englischen Liga erstmals durchwegs mit einem schnittsicheren Hals- und Nackenschutz an. Johnson war vergangenes Wochenende gestorben, nachdem ihn eine Schlittschuhkufe eines Gegenspielers schwer am Hals verletzt hatte. Matchwinner für die weiter drittplatzierten Villacher waren Robert Sabolic mit zwei Toren und Dylan MacPherson (63.) mit dem entscheidenden Treffer in der Verlängerung.

In Graz fixierte Ken Ograjensek (65.) den Overtime-Erfolg der 99ers gegen Pustertal. Mann des Abend für die Capitals in Laibach war Trevor Cheek, der das 2:2 (30.) und den Siegtreffer (58.) erzielte.

(APA)/Bild: GEPA