KAC verpflichtet dänischen Teamtorhüter Dahm

Meister KAC hat den dänischen Teamtorhüter Sebastian Dahm zurück in die österreichische Eishockey-Liga geholt. Die Klagenfurter gaben am Donnerstag die Verpflichtung des 33-Jährigen bekannt, der von 2015 bis 2017 zwei Saisonen für die Graz99ers gespielt hat. In den vergangenen drei Jahren war Dahm in der DEL für die Iserlohn Roosters und die Eisbären Berlin im Einsatz.

Der KAC sah auf der Torhüterposition Handlungsbedarf, da sich David Madlener vor gut zwei Wochen verletzt hatte und das Training noch nicht aufnehmen konnte. Dahm ist aktuell der vierte Legionär im Kader der Kärntner.

(APA)

Artikelbild: GEPA