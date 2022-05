Eishockey-Rekordmeister KAC hat mit dem dänischen Nationalspieler Jesper Jensen Aabo seinen ersten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht.

Wie die Klagenfurter am Donnerstag mitteilten, erhielt der 30-jährige Verteidiger einen Vertrag bis 2024. Aabo spielte zuletzt für die Krefeld Pinguine in der DEL und war davor jahrelang in der schwedischen SHL bzw. in der KHL engagiert. Beim KAC trifft er unter anderem auf seinen torhütenden Landsmann Sebastian Dahm.

(APA)

Bild: Imago