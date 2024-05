KAC verpflichtet dänischen WM-Stürmer From

Eishockey-Vizemeister KAC hat mit dem dänischen Stürmer Mathias From seinen ersten Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet.

From ist derzeit für Dänemark bei der WM im Einsatz, beim 5:1-Auftakterfolg am Samstag gegen Österreich verzeichnete der 26-Jährige einen Lattenschuss. In der abgelaufenen Saison war er für Herning mit 86 Punkten (je 43 Tore und Vorlagen) in 57 Spielen Topscorer der dänischen Liga.

Beim KAC ist From nach Goalie Sebastian Dahm und dem auch bei der WM spielenden Verteidiger Jesper Jensen Aabo der bereits dritte Däne im Kader.

