Kader-Mysterium bei Manchester United: Wer ist Betinho?

Eine neue Nummer elf im Kader auf der Internetseite der Premier League sorgte bei den Fans von Manchester United zuletzt für ein wenig Aufregung. Hatten die Verantwortlichen ihren Anhängern etwas verheimlicht? Wer ist Betinho? Und wann spielt er das erste Mal für die Red Devils?

Zu allererst: Betinho wird nicht für Manchester United auflaufen. Betinho ist ein 29-jähriger Stürmer aus Portugal und spielt aktuell beim dortigen Viertligisten SC Espinho. Das entspricht selbst den Ansprüchen der arg gebeutelten Red Devils nicht, die aktuell nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo händeringend nach einem Knipser suchen und im Rennen um Cody Gakpo leer ausgegangen sind.

Dennoch tauchte besagter Betinho zuletzt in der Kaderliste von Manchester United auf der Seite der Premier League auf und niemand weiß so recht, warum. Von Seiten Uniteds informierte man die Liga, die laut The Athletic von einem „technischen Problem“ gesprochen haben soll. Es dauerte ein paar Stunden, bis der Name gelöscht war. Ob sich jemand mit dem Portugiesen einen Scherz erlaubt hat, ist nicht bekannt.

Auf Social Media war diese Aktion natürlich gefundenes Fressen. Ein User schrieb: „Nehmt ihn für fünf Jahre unter Vertrag. Wir können nicht zulassen, dass Liverpool ihn bekommt!“. Andere suchten sogar Spielvideos vom Portugiesen heraus und attestierten ihm – nicht ganz ernst gemeint – sogar genau die Qualität, die Manchester United derzeit brauchen würde.

