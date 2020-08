Kärntner Haller zum fünften Mal für Tour de France nominiert

Der Kärntner Radprofi Marco Haller wird am 29. August in Paris zum fünften Mal die Tour de France in Angriff nehmen. Nach einem Teamwechsel wurde der 29-Jährige am Freitag von seiner neuen Equipe Bahrain-McLaren für die dreiwöchige Rundfahrt nominiert. Das achtköpfige Aufgebot wird vom Spanier Mikel Landa, dem Gesamt-Vierten der Tour 2017, angeführt.

Nicht zum Zug kam Mark Cavendish, der frühere Straßen-Weltmeister und Gewinner von 30 Tour-Etappen. Der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner ist für den Giro d’Italia vorgesehen.

Haller wurde als zweiter Österreicher nach Michael Gogl (NTT) offiziell nominiert. Im Bora-Rennstall gelten Gregor Mühlberger und Felix Großschartner als gesetzt, auch Lukas Pöstlberger könnte bei der 107. Auflage der Tour dabei sein. Hoffnungen darf sich auch noch Sebastian Schönberger (B&B Hotels) machen.

