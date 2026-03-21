Kärntnerin Fest gewinnt Europacup-Super-G in Saalbach

Die Kärntnerin Nadine Fest hat am Samstag in Saalbach beim alpinen Ski-Europacup-Finale einen Super-G-Heimsieg gefeiert.

Die 27-Jährige gewann 0,97 Sek. vor Stefanie Grob. Die Schweizerin hatte am Vortag vor der Österreicherin Lisa Grill in der Abfahrt gesiegt, bei den Männern hatte es einen eidgenössischen Triple-Erfolg gegeben. Im Training hatte die Oberösterreicherin Pia Hauzenberger, zweifache Junioren-WM-Dritte, Risse des vorderen Kreuzbandes und des Meniskus erlitten.

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