Kaffeehaus-Optik: ÖFB präsentiert WM-Auswärtstrikot

Der Österreichische Fußballbund hat nun auch das neue Auswärtstrikot des österreichischen Männer-Nationalteams für die WM in Amerika präsentiert.

„Das Trikot übersetzt die feinsinnige Kaffeehauskultur des Landes in ein sportliches Design“, heißt es in der Aussendung. Es vereine die Eleganz der österreichischen Kaffeehauskultur mit der Dynamik des Fußballs. Am hellen Shirt sind feine, goldene Linien und Farbakzente zu erkennen.

„Geschwungene goldene Linien, inspiriert vom Jugendstil, verleihen dem Jersey Bewegung und künstlerische Leichtigkeit, während ein feines Marmormuster an die klassischen Kaffeehaustische erinnert. Türkise und magentafarbene Akzente bringen moderne Farbigkeit ins Spiel und verbinden Tradition mit zeitgemäßer Fußballleidenschaft. Österreichisch serviert. Weltweit gespielt“, lautet die Beschreibung in der Pressemitteilung.

„Für den ÖFB steht bei diesem Auswärtstrikot die klare Verbindung von Leistung, Identität und Wiedererkennbarkeit im Vordergrund. Gemeinsam mit Puma haben wir ein Trikot entwickelt, das unsere Nationalteams optimal unterstützt, unsere Kultur reflektiert transportiert und zugleich einen eigenständigen österreichischen Zugang sichtbar macht: modern, funktional und nah an unseren Fans“, wird Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, zitiert. Das Heimtrikot wurde bereits im Dezember 2025 gelauncht, es ist in Rot gehalten und fällt mit schwarzen Ärmeln auf.

(APA) / Fotos: oefb.at