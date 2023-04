Kahn bleibt nach CL-Aus positiv: „Insgesamt eine starke Leistung der Mannschaft“

Nach dem Aus in der UEFA Champions League blieb Bayern-Vorstandsvorsitzender positiv: „Wenn wir 1:0 in Führung gehen, dann wird es ganz eng für Man City“, so der 53-Jährige. Die Münchner erkämpften im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City zwar ein 1:1-Unentschieden (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Für den Aufstieg hätte aber das 0:3 aus dem Hinspiel gedreht werden müssen.

Nach enttäuschenden Wochen unter Neo-Trainer Thomas Tuchel sprach er diesem aber noch das absolute Vertrauen der Verantwortlichen aus: „Wir sind total überzeugt, dass wir mit Thomas Tuchel früher oder später wieder dort sind, wo wir alle hin wollen. Nämlich ganz nach oben. Auch in Europa.“