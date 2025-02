Kainz-Treffer für Köln im Rhein-Derby zu wenig

Der 1. FC Köln hat in der zweiten deutschen Fußballliga die Rückkehr an die Tabellenspitze verpasst.

Die Truppe von Coach Gerhard Struber, der die ÖFB-Legionäre Florian Kainz und Dejan Ljubicic sowie den gebürtigen Salzburger und Ex-Sturm-Graz-Profi Jusuf Gazibegovic in die Startelf stellte, kam am Sonntag im Rhein-Derby gegen Fortuna Düsseldorf nur zu einem Heim-1:1. Kainz hatte die Kölner in Führung gebracht (67.), Isak Johannesson glich per Elfmeter in der 90. Minute aus.

Dem Strafstoß war ein Aussetzer des Kölners Joel Schmied vorausgegangen, der Schweizer hatte eine Düsseldorfer Flanke im Strafraum mit der Hand „geklärt“. In der Tabelle liegt Köln nach 23 Runden mit 41 Punkten einen Zähler hinter dem HSV auf Platz zwei. Die Fortuna (38) ist Fünfte.

(APA)/Bild: Imago