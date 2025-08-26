Kairat Almaty qualifiziert sich erstmals für Champions League

Der kasachische Fußball-Meister Kairat Almaty hat sich zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte für die Champions League qualifiziert.

Nach einem 0:0 im Hinspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Rafael Urasbachtin im Rückspiel nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen mit 3:2 gegen den schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow durch.

Almaty ist damit der zweite Klub aus Kasachstan, der die Liga-/Gruppenphase der Königsklasse erreicht. Zuvor hatte das nur der FK Astana vor zehn Jahren geschafft. Gänzlich unerfahren ist Almaty im internationalen Geschäft aber nicht. 2021/22 hatten die Kasachen in der Conference League gespielt, waren aber in der Gruppenphase gescheitert.

Ebenfalls erstmalig in der Champions League vertreten ist in diesem Jahr Royal Union Saint-Gilloise aus Belgien. Am Donnerstag (18 Uhr) wird die Vorrunde in Monaco ausgelost.

(SID) Foto: Imago