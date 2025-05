Kaiserslautern wahrt kleine Aufstiegschance

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine theoretische Chance auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gewahrt.

Der viermalige Meister gewann am vorletzten Spieltag der 2. Liga 2:1 (2:1) gegen Darmstadt 98. Durch den Sieg im Südwestduell rangieren die Roten Teufel zwei Punkte hinter dem Dritten SV Elversberg.

Am letzten Spieltag braucht der FCK zwingend einen Sieg beim 1. FC Köln um Ex-Trainer Friedhelm Funkel. Nur dann ist der Sprung auf den Relegationsrang noch möglich. Dazu müssten aber Elversberg (bei Schalke 04), der SC Paderborn (beim Karlsruher SC) und Fortuna Düsseldorf (beim 1. FC Magdeburg) zu Gunsten der Pfälzer schwächeln. Marlon Ritter (15.) per Foulelfmeter und Ragnar Ache (45.+7) trafen vor 49.088 Zuschauern für den FCK. Luca Marseiler (3.) hatte Darmstadt in Führung gebracht.

Absteiger Regensburg verabschiedet sich als Tabellenletzter

Jahn Regensburg verabschiedet sich als Tabellenletzter aus der 2. Liga. Die Mannschaft von Interimstrainer Munier Raychouni kam gegen den Karlsruher SC nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und kann die Rote Laterne am letzten Spieltag am 18. Mai bei Darmstadt 98 nicht mehr abgeben. Der postwendende Abstieg nach dem Hochrücken über die Relegation im Vorjahr hatte schon vorher festgestanden, auch für den KSC ging es um nichts mehr.

Kapitän Marvin Wanitzek (4.) und Dzenis Burnic (31.) trafen jeweils auf Vorarbeit von Bambasé Conté für die Gäste, die jetzt seit sechs Spielen ungeschlagen sind. Rasim Bulic (17.) und Eric Hottmann (66.) sorgten vor 12.708 Zuschauern jeweils für den Ausgleich.

Die Badener spielten seriös und professionell, obwohl sie ihre letzten Aufstiegshoffnungen nach den vorangegangenen Ergebnissen des vorletzten Spieltags hatten begraben müssen. Regensburg mühte sich redlich, war fußballerisch aber nicht auf Augenhöhe. Wie beim 1:1 brachte eine Ecke auch das 2:2 und einen versöhnlichen Punkt.

Remis in Hannover: Fürth zittert weiter

Späte Enttäuschung bei der SpVgg Greuther Fürth: Die Franken haben den womöglich entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt verpasst. Das Team von Interimstrainer Thomas Kleine gab am 33. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga beim 1:1 (1:0) bei Hannover 96 noch den greifbaren Sieg aus der Hand. Mit einem Punkt Vorsprung auf Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsplatz 16 bleibt die Situation gefährlich.

Noel Futkeu (33.) traf per Kopf zur Führung des Kleeblatts, das nun seit neun Spielen in Folge ohne Sieg ist. Im Hinspiel hatte der Mittelstürmer noch das goldene Tore gegen 96 erzielt, diesmal schlug aber Phil Neumann (87.) zurück.

