Der letzte Transfertag hat auch in Österreich für Aufsehen gesorgt. Gleich mehrere Vereine nutzten die letzten Stunden des Fensters, um ihre Kader gezielt zu verstärken.

Der LASK sorgt für den größten Coup: Sasa Kalajdzic kehrt in die ADMIRAL Bundesliga zurück. Der 19-fache Teamspieler wird für eine Saison ausgeliehen und soll den Linzern im Angriff neue Qualität verleihen.

Auch in Vorarlberg herrscht Bewegung. Der SCR Altach sichert sich den 22-jährigen Serben Srdjan Hrstic (Marktwert 1,2 Mio. Euro). Die Offensivkraft kommt per Leihe mit Kaufoption. Zudem präsentieren die Altacher mit Gibson Adu einen weiteren Neuzugang. Der Angreifer wird für eine Saison von Bayern München II ausgeliehen.

TSV Hartberg holt Perspektivspieler

Der Wolfsberger AC schlägt im Mittelfeld zu. Vom nigerianischen Klub Remo Stars FC kommt Tochukwu Micheal Raymond, der beim WAC die Zentrale beleben soll.

Auch in der Oststeiermark gibt es Zuwachs: Der TSV Hartberg holt mit Musibau Aziz einen 18-jährigen U20-Nationalspieler aus Ghana. Der Angreifer kommt vom Dreams FC und gilt als Perspektivspieler für die Zukunft.

ZUM DURCHKLICKEN: Alle Deals am Deadline Day in der ADMIRAL Bundesliga

Bilanz der Sommertransferphase

Heute um 17 Uhr endete die Sommertransferphase für die Klubs der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga. Am Deadline Day wurden insgesamt 9 neue Spieler verpflichtet. Insgesamt gab es 258 Transfers. In der Bundesliga wurden 109 Neuzugänge registriert (Vorjahr 124, 5-Jahres-Schnitt 111), in der 2. Liga 149 (Vorjahr 156, Schnitt 142).

Beitragsbild: LASK