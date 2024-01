Kalajdzic-Leihe nach Frankfurt perfekt

Was Sky bereits berichtet hat, ist nun offiziell. Eintracht Frankfurt schnappt sich den ehemaligen Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic von den Wolverhampton Wanderers. Das haben die Adler am Sonntagmorgen offiziell bestätigt.

Der ÖFB-Teamspieler wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer an den Main. „Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann. Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen“, wird SGE-Sportvorstand Markus Krösche zitiert. „Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann.“

Sky-Info: Keine Kaufoption

Nach Sky-Informationen konnte sich die SGE allerdings keine Kaufoption sichern. Die Eintracht wollte, die Wolves lehnten ab. Kalajdzic wechselte im Sommer 2022 für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Wolverhampton. Dort kam er nach seinem zweiten Karriere-Kreuzbandriss allerdings nur auf 14 Einsätze. Dabei erzielte er drei Tore. Nun soll er die SGE-Offensive verstärken.

Gude, Saša Kalajdžić! 🦅🔥 Der 26-jährige Mittelstürmer wechselt per Leihe vom englischen Premier-League-Klub Wolverhampton nach Frankfurt.#SGE | #GudeSaša — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 7, 2024

Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause gastiert Frankfurt zum Hinrundenabschluss am 13. Januar (15.30 Uhr/Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) bei RB Leipzig.

„Kalajdzic ein kreativer Mittelstürmer“ – Toppmöller schwärmt von Neuzugang

Bild: Imago