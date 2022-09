Kalajdzic meldet sich nach Kreuzbandverletzung zu Wort

Das Debüt von Sasa Kalajdzic bei den Wolverhampton Wanderers wird für einige Zeit der einzige Einsatz desÖFB-Teamstürmers im Dress des Premier-League-Clubs bleiben. Wie sich am Sonntag herausstellte, erlitt der vor wenigen Tagen vom VfB Stuttgart verpflichtete Angreifer beim 1:0 gegen Southampton eine vordere Kreuzbandverletzung. Über die Schwere gab der Club keine Auskunft.



Die „Wolves“ verlauteten nur, dass der 25-Jährige am Montag einen Kniespezialisten aufsuchen werde. Dann gehe es darum, den Stürmer bei seiner Genesung zu unterstützen. Kalajdzic blieb bei seiner Premiere im englischen Oberhaus kurz vor der Halbzeit ohne Fremdeinwirkung auf dem Boden liegen und hielt sich das linke Knie. Wegen Schmerzen war in der Folge an ein Weiterspielen nicht mehr zu denken.

Mit einem emotionalen Instagram-Posting meldete sich der Stürmer nach seiner Kreuzbandverletzung erstmals zu Wort. „Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. In den letzten Tagen ging alles sehr schnell und natürlich bin ich sprachlos über das, was gestern passiert ist. Ich hatte gehofft, mein erstes Bild hier mit einem Lächeln im Gesicht zu posten und mit meinen neuen Teamkollegen unseren ersten Saisonsieg zu feiern. Leider werde ich dem Team in den nächsten Monaten nicht helfen, aber ich werde hart daran arbeiten, so schnell wie möglich und noch stärker als zuvor zurück zu sein. Vielen Dank für all die Nachrichten, das bedeutet mir sehr viel„, schrieb Kalajdzic.



View this post on Instagram A post shared by Saša Kalajdžić (@sasakalajdzic)

Bild: Imago