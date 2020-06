Kalajdzic Premierentor bei Stuttgarter Kantersieg

via

Stuttgart steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga und ist nach einem 6:0-Erfolg bei Nürnberg am Sonntag eine Runde vor Schluss praktisch nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Der lange verletzte Österreicher Sasa Kalajdzic stellte sich mit seinem Premierentor für die Schwaben ein. In seinem fünften Spiel für den VfB traf der 22-Jährige zum 3:0 (41.). Elf Minuten später legte der Stürmer das 4:0 von Nicolas Gonzalez sehenswert auf.

Mit dem Heidenheimer Konstantin Kerschbaumer machte ein weiterer Österreicher den Aufstiegskampf mit seinem Last-Minute-Treffer gegen den HSV so richtig spannend:

Im Tabellenkeller war die Lage für Dynamo Dresden von Sascha Horvath auch vor der Corona-Pause bedrohlich, nun ist der Gang in die 3. Liga trotz eines 1:0 in Sandhausen kaum noch abzuwenden. Gleiches gilt für Wehen Wiesbaden von Goalie Heinz Lindner: Nach einem 1:3 (1:0) in Darmstadt bleibt man punktgleich mit Dresden auf Abstiegsplatz 17.

