Kalajdzic-Team plant Transfer-Hattrick

via Sky Sport Austria

Die Wolverhampton Wanderers stehen laut skysports vor einer Verpflichtung von Mario Lemina von OGC Nizza. Demnach sollen die Wolves eine Ablösesumme von umgerechnet zehn Millionen Euro für den 29-jährigen Mittelfeldspieler bezahlen.

Doch damit nicht genug: Offenbar soll der Premier-League-Klub zwei weitere Spieler verpflichten wollen. Nach Informationen von skysports sind die Wolves kurz vor einer Einigung mit Joao Gomes von Flamengo. Der 21-jährige Brasilianer stand bereits über 100 Mal für seinen Jugendverein auf dem Platz und soll bereits nächste Woche auf der Insel eintreffen.

Auch mit Paris Saint-Germain soll Wolverhampton zudem in Gesprächen sein, um den Spanier Pablo Sarabia zu verpflichten. Der 30-jährige Flügelspieler wechselte 2019 in die französische Hauptstadt und wurde zuletzt an Sporting Lissabon verliehen.

(skysport.de)/Bild: Imago