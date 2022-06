Kalajdzic und Co. heiß begehrt: BVB buhlt um Stuttgart-Duo

In der Mathematik kann die Welt sehr einfach sein. Egal unter welchen Umständen: eins plus eins ergibt immer zwei. Außerhalb der Mathematik gilt dieses Gesetz aber nicht immer. Es gibt Dinge, die sind wie füreinander geschaffen und entfalten Ihre wahre Power erst, wenn sie kombiniert werden. Man denke an Mentos und Cola.

Ganz ähnlich verhält es sich auch bei Borna Sosa und Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart. In Kombination sind die beiden weit mehr als nur zwei gute Einzelspieler.

Kalajdzic und Sosa harmonieren

Wie gut sich der kroatische Flankenspezialist und der kopfballstarke Österreicher ergänzen, zeigt ein Blick auf die Zahlen der vergangenen Saison: Kalajdzic hat in 15 Spielen sechs Mal getroffen. Vier dieser Tore wurden von Sosa aufgelegt. Die anderen Tore resultierten aus einem Elfmeter und einem Eckball. Insgesamt hat Sosa in der vergangenen Spielzeit acht Tore vorbereitet.

Mit anderen Worten: Obwohl Kalajdzic einen großen Teil der Saison verletzungsbedingt nicht spielen konnte, war er bei jeder zweiten Sosa-Torvorlage der Abnehmer.

Dass Cola-Kalajdzic und Mentos-Sosa auch in der kommenden Saison zusammen für den VfB auflaufen, ist nahezu ausgeschlossen. Beide wollen den Verein verlassen und den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen. Bei einem entsprechenden Angebot würde ihnen der VfB auch keine Steine in den Weg legen. Etwa 50 Millionen Euro dürften die beiden gemeinsam in die Stuttgarter Kassen spülen.

Schnappt sich der BVB das Duo?

Dass sie bei einem anderen Verein gemeinsam auf Torejagd gehen, erscheint da schon wahrscheinlicher.

Nach Informationen von Sky wird dieser Verein aber wohl nicht Borussia Dortmund heißen. Die Priorität des BVB liegt auf der Suche nach einem neuen Stürmer als Nachfolger von Erling Haaland. Sasa Kalajdzic ist hier einer der Kandidaten.

Die Verpflichtung eines neuen Linksverteidigers spielt für die Schwarzgelben aber eine eher untergeordnete Rolle. „Mit Raphael Guerrero und Nico Schulz haben die Dortmunder bereits zwei offensive Außenverteidiger. Was der Mannschaft eher fehlt, ist ein defensiver Stabilisator. Dieses Profil erfüllt Borna Sosa nicht“, beurteilt Sky Reporter Jesco von Eichmann die Lage. „Außerdem ist das Paket mit Sosa und Kalajdzic ist für den BVB Stand jetzt definitiv zu teuer.“

Zumindest beim Thema Ablösesumme, gelten also auch für Borna Sosa und Sasa Kalajdzic wieder mathematische Grundsätze.

(Dennis Bayer & Jesco von Eichmann – skysport.de)

Bild: Imago