Kalajdzic vor Rückkehr nach Deutschland?

Sasa Kalajdzic könnte in der kommenden Saison in die deutsche Bundesliga zurückkehren. Informationen der englischen Zeitung „Daily Express“ zeigt Werder Bremen Interesse am ÖFB-Angreifer.

In Bremen würde Kalajdzic auf ein ÖFB-Trio aus Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll treffen. Die Norddeutschen sind mit ihrem Interesse aber nicht alleine – Besiktas Istanbul und Espanyol Barcelona beschäftigen sich demnach ebenfalls mit dem 27-Jährigen.

Im Raum steht in allen drei Fällen aber keine fixe Verpflichtung, sondern zunächst eine Leihe. Kalajdzic besitzt beim englischen Klub Wolverhampton Wanderers noch einen Vertrag bis 2027. Die Wolves sind an einer Leihe interessiert, um Kalajdzic nach seiner langen Verletzungspause Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen und seinen Marktwert zu stabilisieren.

Verletzungen warfen Kalajdzic zurück

Der 2-Meter-Mann hatte in den vergangenen Jahren mit zwei Kreuzbandrissen zu kämpfen, die ihn langfristig außer Gefecht setzten und dazu führten, dass er die gesamte letzte Saison verpasste. Mittlerweile ist er wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und strebt zur neuen Saison ein Comeback auf dem Rasen an.

In der deutschen Bundesliga hatte Kalajdzic insbesondere beim VfB Stuttgart starke Leistungen gezeigt. In 60 Partien erzielte er 24 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.

