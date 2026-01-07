Kalimuendo kommt: Frankfurt holt nächsten Angreifer

Eintracht Frankfurt hat den nächsten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht.

Der französische Angreifer Arnaud Kalimuendo kommt auf Leihbasis vom Premier-League-Klub Nottingham Forest bis zum Ende der laufenden Saison, danach besitzen die Hessen nach eigenen Angaben eine Kaufoption für den 23-Jährigen.

Kalimuendo, der sechste Zugang der SGE in diesem Winter, vereine „Tempo, Tiefenläufe und Abschlussstärke mit einer sehr hohen Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten“, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Für uns war entscheidend, dass er nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft passt. Arnaud bringt den Ehrgeiz mit, sich weiterzuentwickeln, und wir sind überzeugt, dass er bei uns ein Umfeld vorfindet, in dem er sein Potenzial voll ausschöpfen kann.“

Hinter Kalimuendo liegt ein enttäuschendes Halbjahr auf der Insel: Für Nottingham kam der Stürmer in der Liga neunmal als Einwechselspieler in die Partie, ein Treffer gelang ihm dabei nicht. In der Vorsaison hatte er für Stade Rennes 17 Tore in 33 Spielen in der Ligue 1 erzielt.

(SID)/Bild: Imago