Kampf um Co-Trainer Barry? Chelsea enttäuscht von Tuchel-Aussagen

Auf seiner ersten Bayern-Pressekonferenz hat Thomas Tuchel seine Assistenztrainer vorgestellt und dabei Anthony Barry erwähnt, eine Tatsache die beim FC Chelsea gar nicht gut ankam.

Es waren klare Worte, die Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz bei seiner offiziellen Vorstellung wählte, als er zu seinem Assistenz-Personal gefragt wurde. Der 49-Jährige nannte zunächst Arno Michels und Zsolt Löw als seine Co-Trainer und bedankte sich bei beiden herzlichst für deren Flexibilität. Der Nachfolger von Julian Nagelsmann war jedoch noch nicht fertig mit der Vorstellung seiner Vertrauten. „Wir hoffen, dass wir noch Anthony Barry dazubekommen, […] aber sind sehr zuversichtlich, weil es mein absoluter Wunsch ist.“

Ein Satz, der bei den Verantwortlichen des FC Chelsea Empörung auslöste, wie der Telegraph berichtete, denn mit Anthony Barry gibt es ein Problem: Der 36-Jährige steht noch bei den Blues unter Vertrag. Auch die nächste Aussage des neuen Bayern-Trainers „mit diesen drei Assistenten werden wir nächste Woche beginnen“ sorgte an der Stamford Bridge für Unmut.

Tauziehen um Barry?

Zwar würde der Verein verstehen, dass Barry gerne wieder nach Deutschland zu Thomas Tuchel möchte, doch zeigte sich Chelsea auch verärgert und enttäuscht darüber, dass Tuchel trotz des bestehenden Barry-Vertrages in London eine solch bestimmende Wortwahl in der Öffentlichkeit an den Tag legte. Auch eine Ablösesumme soll den Blues bislang nicht angeboten worden sein.

Zwischen Tuchel und seinem ehemaligen Arbeitgeber könnte es zum Tauziehen um den Co-Trainer kommen. Aufgrund des gültigen Vertrages muss Chelsea in jedem Falle einem Wechsel von Barry nach München zustimmen und könnte dem Vorhaben von Tuchel demnach einen Riegel vorschieben.

(Florian Hartmann – skysport.de)

Bild: Imago