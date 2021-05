Schnappt sich Lewandowski den Goldenen Schuh? Die besten Torjäger Europas

Während die neunte Meisterschaft der Bayern nur noch Formsache ist, möchte Weltfußballer Robert Lewandowski seine außergewöhnliche Saison mit einem weiteren individuellen Titel krönen – dem Goldenen Schuh. Sky Sport zeigt die 20 besten Torjäger Europas.

In der vergangenen Spielzeit musste sich der polnische Superstar am letzten Spiel Ciro Immobile geschlagen geben, der sich den Titel mit seinem 36. Saisontor und 72 Punkten geschnappt hat. In diesem Jahr scheint der Titel nur, an Lewandowski gehen zu können.

Neben dem Bayern-Star finden sich noch drei weitere Bundesliga-Torjäger in der Bildergalerie. Das System orientiert sich am Fünfjahres-Ranking der UEFA. Die Treffer der Stars aus den europäischen Top-5-Ligen werden mit dem Faktor zwei multipliziert, die Ligen 6 bis 22 erhalten den Faktor 1,5. Wer macht in dieser Saison das Rennen?

Das Rennen um den Goldenen Schuh

Platz 20 (geteilt): Memphis Depay (Olympique Lyon) – 19 Tore x Faktor 2 = 38 Punkte

Platz 20 (geteilt): Ciro Immobile (Lazio Rom) – 19 Tore x Faktor 2 = 38 Punkte

Platz 20 (geteilt): Luis Suarez (Atletico Madrid) – 19 Tore x Faktor 2 = 38 Punkte

Platz 20 (geteilt): Luis Muriel (Atalanta Bergamo) – 19 Tore x Faktor 2 = 38 Punkte

Platz 20 (geteilt): Wissam Ben Yedder (AS Monaco) – 19 Tore x Faktor 2 = 38 Punkte

Platz 20 (geteilt): Dusan Vlahovic (AC Florenz) – 19 Tore x Faktor 2 = 38 Punkte

Platz 14 (geteilt): Mohamed Salah (FC Liverpool) – 20 Tore x Faktor 2 = 40 Punkte

Platz 14 (geteilt):Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) – 20 Tore x Faktor 2 = 40 Punkte

Platz 14 (geteilt): Gerard Moreno (FC Villareal) – 20 Tore x Faktor 2 = 40 Punkte

Platz 11: Kasper Junker (FK Bodo/Glimt) – 27 Tore x Faktor 1,5 = 40,5 Punkte

Platz 10 (geteilt): Romelu Lukaku (Inter Mailand) – 21 Tore x Faktor 2 = 42 Punkte

Platz 10 (geteilt): Harry Kane (Tottenham Hotspur) – 21 Tore x Faktor 2 = 42 Punkte

Platz 10 (geteilt): Karim Benzema (Real Madrid) – 21 Tore x Faktor 2 = 42 Punkte

Platz 7: Paul Onuachu (KRC Genk) – 29 Tore x Faktor 1,5 = 43,5 Punkte

Platz 6 (geteilt): Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) – 25 Tore x Faktor 2 = 50

Platz 6 (geteilt): Andre Silva (Eintracht Frankfurt) – 25 Tore x Faktor 2 = 50 Punkte

Platz 6 (geteilt): Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 25 Tore x Faktor 2 = 50 Punkte

Platz 3: Cristiano Ronaldo (Juventus) – 27 Tore x Faktor 2 = 54 Punkte

Platz 2: Lionel Messi (FC Barcelona) – 28 Tore x Faktor 2 = 56 Punkte

Platz 1: Robert Lewandowski (FC Bayern München) – 36 Tore x Faktor 2 = 72 Punkte

