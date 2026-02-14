Kampf um die Königsklasse: VfB Stuttgart meldet sich zurück

Der VfB Stuttgart hat sich dank Stürmer Ermedin Demirovic im Kampf um die Champions-League-Plätze zurückgemeldet.

Eine Woche nach der überraschenden Niederlage beim FC St. Pauli betrieb die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß beim 3:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln Wiedergutmachung und rückte in der Tabelle der Fußball-Bundesliga vorerst auf den vierten Platz vor – RB Leipzig kann jedoch noch nachziehen.

Demirovic (15., 84.) mit einem Doppelpack und Deniz Undav (90.+2) sorgten für den fünften Sieg des VfB im siebten Liga-Spiel seit dem Jahreswechsel – und für eine gelungene Generalprobe: Am Donnerstag (21.00 Uhr) sind die Schwaben im Hinspiel der Play-offs der Europa League bei Celtic Glasgow gefordert. Ragnar Ache (79.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste, die weiter vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang haben.

(SID) Foto: Imago