Kampf um die Top sechs – Silberberger: „Wir haben die gute Ausgangsposition noch einmal verbessert“

Die WSG Tirol hat zum Frühjahrsauftakt die Ambitionen auf eine Teilnahme am Meister-Play-off untermauert. Die Tiroler feierten am Samstag in der 17. Runde der Fußball-Bundesliga einen verdienten 2:1-(0:0)-Auswärtserfolg beim Wolfsberger AC und stießen auf Tabellenrang drei vor. WSG-Trainer Thomas Silberberger analysiert im Sky-Interview das Spiel und spricht über die Chancen auf den Einzug in die Meistergruppe.

„Bis zum Anschlusstreffer war es ein souveräner Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben absolut nichts zugelassen und extrem viele Bälle gut wegverteidigt, einzig in der ersten Halbzeit waren wir im letzten Drittel etwas zu unentschlossen und zaghaft. Zweite Halbzeit haben wir zwei wunderschön herausgespielte Tore geschossen“, erklärte Silberberger.

Die WSG rangiert nach dem Sieg auf Rang drei. Silberberger: „Nach morgen beträgt unser Vorsprung sechs oder sieben Punkte Vorsprung auf Platz sieben, womit wir uns ein Bonusspiel erarbeitet haben. Und das brauchen wir auch, weil wir jetzt Salzburg und am Schluss mit dem LASK, Rapid und Sturm Graz noch einmal drei Volltreffer vor der Brust haben. Mit 27 Punkten gehen wir sicher nicht in die Top sechs, das ist uns klar. Aber wir haben die gute Ausgangsposition noch einmal verbessert.“