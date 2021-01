Kampf um Platz eins: United ist “bereit” für das Duell gegen Klopp

via

via Sky Sport Austria

Die Rivalität der beiden erfolgreichsten englischen Fußball-Teams lebt wieder auf. Am Sonntag treffen Manchester United und der FC Liverpool aufeinander – in ungewohnter Konstellation. Die „Red Devils“ sind bereit.

Mit Paul Pogbas goldenem Volleyschuss beim 1:0-Sieg gegen Burnley setzte sich Manchester United erstmals seit dem letzten Titelgewinn unter Sir Alex Ferguson 2012/13 wieder an die Tabellenspitze der Premier League. Für die jüngeren Fans des englischen Rekordmeisters ist das schon ein ungewohntes Gefühl, machten in den vergangenen Jahren doch eher Manchester City, Chelsea und Liverpool den Titel unter sich aus.

Am kommenden Sonntag hat Manchester United nun die große Chance einen Vorsprung auf Liverpool, mit denen sie aktuell gleichauf an der Spitze liegen, herauszuspielen (17.30 Uhr live auf Sky). Und laut dem Trainer der “Red Devils” ist die Mannschaft bereit für den “großartigen Test”.

Uniteds bester Zeitpunkt

Solskjear, der während seiner Amtszeit immer wieder in die Kritik geraten war, freut sich auf das Top-Spiel: “Natürlich wissen wir, dass wir zum Meister fahren, der eine unglaubliche dreieinhalbjährige Saison hinter sich hat, wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel für uns sein wird, aber wir sind bereit dafür”, so Solskjear zu Sky Sports.

Und United rechnet sich gegen schwächelnde “Reds” Chancen aus. “Wir hätten uns keinen besseren Zeitpunkt wünschen können, um gegen sie zu spielen, denn wir sind in guter Verfassung, gut in Form und hungrig, was eine gute Sache ist, denn diese Jungs wollen besser werden und das ist der Test für ihren Charakter und ihre Qualität.”

Vereinslegende Gary Neville: “Wow”

Der Zeitpunkt ist deshalb so günstig, weil Liverpool, den 4:1-Sieg im FA Cup gegen Aston Villa mal ausgenommen, keines der vergangenen drei Ligaspiele gewinnen konnte (zwei Remis, eine Niederlage). Der Erzrivale aus Manchester dagegen ist seit elf Ligaspielen ungeschlagen (neun Siege, zwei Remis).

Dass United aktuell so gut dasteht, wie schon lange nicht mehr, verblüfft auch die Vereinslegende und Sky Sports Experten Gary Neville: “Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, dass Manchester United die Liga gewinnen wird, aber die Tatsache, dass sie im Titelkampf sind…wow. Das hätte ich mir nie vorstellen können.”

Bild: Imago