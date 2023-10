Kampfansage von Michorl: „Ich gehöre in die Bundesliga“

Peter Michorl stand beim 1:0-Sieg des LASK gegen Altach erstmals seit seiner Ausbootung vor etwa einem Monat auf dem Platz. Der Mittelfeldspieler sprach im Sky-Interview von „einem irrsinnig schönen Gefühl.“

Der 28-Jährige zeigte sich außerdem kämpferisch. „Ich bin der Meinung, dass ich in die Bundesliga gehöre“, so Michorl. Um wieder regelmäßig im Kader des LASK zu stehen, will der Mittelfeldspieler „Tag für Tag hart arbeiten“. An einen Wechsel im Winter denkt Michorl aktuell nicht, er ist „voll fokussiert auf den LASK.“