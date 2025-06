Kanada-GP: Norris dominiert Abschlusstraining

Lando Norris befindet sich nur wenige Stunden vor dem Qualifying zum Großen Preis von Kanada in Bestform. Der 25-Jährige fuhr in seinem McLaren in 1:11,799 Minuten die schnellste Runde des letzten freien Trainings auf dem Circuit Gilles-Villeneuve.

Am Vortag hatte er sich noch dem Mercedes-Piloten George Russell geschlagen geben müssen – dieser fuhr nun auf Rang drei. Dazwischen schob sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der am Freitag noch verunfallt war. 0,078 Sekunden trennten ihn von Norris. Dessen Teamkollege Oscar Piastri erlebte eine Schrecksekunde.

Der WM-Führende schrammte nach knapp 20 Minuten an der berüchtigten Wall of Champions, der rechten Mauer nach der letzten Schikane vor dem Ziel, entlang und beschädigte seinen rechten Hinterreifen. Zudem lösten sich kleine Carbonteile seines MCL39, wegen der Kehrarbeiten wurde die rote Flagge geschwenkt. Für ihn reichte es am Ende nur zu Platz acht.

VIDEO: Red Flag! Piastri küsst die Wand

Die Mauer wird so genannt, weil dort schon viele Formel-1-Weltmeister verunfallten. 1999 waren es mit Michael Schumacher, Damon Hill und Jacques Villeneuve sogar drei in einem einzigen Rennen. Piastri sollte nicht als einziger Pilot dort Probleme bekommen.

Weltmeister Max Verstappen, dessen Rennwochenende ganz im Zeichen einer drohenden Rennsperre steht, wurde in seinem Red Bull hinter Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Ferrari) Fünfter. Der Niederländer steht bei elf Strafpunkten und muss im Rahmen des Kanada-Grand-Prix und des Rennens in Spielberg sauber bleiben. In Montréal jagt er seinem vierten Sieg in Folge hinterher.

