Kanada-Sieg gegen USA: Bayern-Star Davies rastet vor Freude aus

Kanada besiegt die USA in der WM-Qualifikation. Für Bayern-Star Alphonso Davies war es ein ganz besonderer Sieg.

Alphonso Davies fällt aktuell mit einer Herzmuskelentzündung aus. Mit der kanadischen Nationalmannschaft fiebert er trotzdem mit. In der WM-Qualifikation haben sich die Kanadier mit 2:0 gegen den Erzrivalen USA durchgesetzt.

Auf Twitch konnten Fans in einem Stream sehen, wie Davies das Spiel verfolgt. Und das war eine emotionale Angelegenheit! Nach den Toren zum 1:0 und zum 2:0 gab es für den Bayern-Star kein Halten mehr. Davies riss es aus seinem Stuhl und er ließ seinen Emotionen freien Lauf, wie Ihr im Video sehen könnt.

🗣 „IT’S OVER“

🇨🇦 @AlphonsoDavies’s reaction says it all#CanMNT l 📺: https://t.co/M2sOAvwfpx pic.twitter.com/yRsAvnwE3e

— Canadian Premier League (@CPLsoccer) January 30, 2022