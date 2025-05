Kanada vor Österreich-Duell bei WM weiter makellos

Im Duell der beiden nächsten Österreich-Gegner bei der Eishockey-WM ist keine Sensation passiert.

Titelanwärter Kanada besiegte Frankreich teils im Schongang 5:0 (2:0,1:0,2:0). Die Kanadier halten damit in der Gruppe A nach drei Spielen beim Punktemaximum, die Franzosen haben einen Punkt am Konto und liegen damit hinter Österreich (2). Punktlos ist weiter Slowenien, das am Dienstag den effizienten Letten (6) 2:5 unterlag.

Sidney Crosby trug sich nach drei Assists erstmals bei dieser WM auch in die Torschützenliste ein. „Captain Canada“ erzielte im Powerplay das 3:0. Bo Horvat, Torjäger der New York Islanders, schnürte einen Doppelpack und hält bereits bei vier Toren, St. Louis-Goalie Jordan Binnington feierte im ersten Einsatz ein Shutout. Der Rekordweltmeister war insgesamt erneut ungefährdet und hat vor der Begegnung am Donnerstag (20.20 Uhr) gegen Österreich nur ein Gegentor kassiert.

Deutschland und das Loch am Eis

In der Gruppe B entschied Deutschland auch das dritte Spiel für sich. Auf das 6:1 gegen Aufsteiger Ungarn und das 4:1 gegen Kasachstan ließen die Deutschen am Dienstag einen 5:2-Erfolg gegen Norwegen folgen. Gesprächsstoff gab aber vor allem ein Loch im Eis in der provisorischen Eishockey-Arena in Herning.

Ein tiefes Loch nahe der Bande führte gleich zweimal zu längeren Spielunterbrechungen. Zunächst mussten die Teams vorzeitig in die erste Drittelpause geschickt werden, später wurde das Spiel im zweiten Abschnitt erneut gestoppt, bis die Eismeister die beschädigte Fläche instandgesetzt hatten. Nun warten auf die Deutschen Duelle mit den Top-Nationen Schweiz, USA und Weltmeister Tschechien.

