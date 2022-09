via

via Sky Sport Austria

Kanada ist zum zweiten Mal in Folge und zum zwölften Mal insgesamt Eishockey-Weltmeister bei den Frauen. Die Rekordsiegerinnen schlugen die USA in der Neuauflage des letztjährigen Finales in Herning 2:1.

Gefeierte Spielerin der Kanadierinnen war Brianne Jenner, die innerhalb von eineinhalb Minuten zweimal traf. Kanadas Torfrau Ann-Renée Desbiens parierte 20 von 21 Schüssen.

(APA) / Bild: Imago