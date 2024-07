Kanadas Fußballerinnen trotz 6-Punkte-Abzug im Viertelfinale

Titelverteidiger Kanada hat es trotz eines 6-Punkte-Abzugs nach dem Drohnen-Eklat beim olympischen Frauen-Fußball-Turnier ins Viertelfinale geschafft.

Nach Erfolgen über Neuseeland und Frankreich besiegten die Olympiasiegerinnen von Tokio am Mittwochabend Kolumbien mit 1:0. Mit drei statt der regulären neun Zähler wurden die Kanadierinnen hinter Frankreich in Gruppe A Zweite und treffen nun am Samstag auf Deutschland. Mitfavorit USA bekommt es mit Japan zu tun.

Die US-Girls besiegten in Gruppe B Australien mit 2:1 und zogen ebenso mit makelloser Bilanz ins Viertelfinale ein wie Weltmeister Spanien in Pool C. Das iberische Team besiegte Brasilien im Schlager mit 2:0. Viertelfinalgegner ist Kolumbien.

Die Selecao-Legende Marta flog gegen die Spanierinnen unmittelbar vor der Pause wegen Foulspiels mit Rot vom Platz. Für die nun gesperrte 38-jährige Starspielerin, die in Tränen ausbrach, könnte es nach ihrer Team-Rücktrittsankündigung das letzte Match auf internationaler Bühne gewesen sein. Die Südamerikanerinnen stiegen aber als eine der zwei besten Gruppen-Dritten auf und treffen nun auf die französischen Gastgeberinnen.

Das deutsche Team sicherte sich mit einem 4:1-Sieg gegen Sambia den Aufstieg, die Japanerinnen schlugen Nigeria 3:1.

